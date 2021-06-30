İnşaat çalışmaları kapsamında Anadolu Yakası'nda onlarca ağacı kestiren İBB, yeni bir skandala imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeşile karşı olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Belediye tarafından başlatılan M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında istenmeyen görüntüler oluştu.

AĞAÇ KIYIMI

Bölgede bulunan ağaçlar sökülüp, taşımak yerine iş makinesi ile adeta katledildi.

Ağaçların kesilerek kaldırılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere sebep oldu.

İBB'den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç katliamı