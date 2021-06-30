Euro
10.3618
-0.34%
Dolar
8.6989
-0.4%
Altın
492.39
-0.44%
Borsa
1.373
0.12%
Bitcoin
305.939
0.79%
EXEN Coin
30.17
-1.30%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C
    İBB'den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç katliamı

    İBB'den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç katliamı

    İnşaat çalışmaları kapsamında Anadolu Yakası'nda onlarca ağacı kestiren İBB, yeni bir skandala imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeşile karşı olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

    Belediye tarafından başlatılan M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında istenmeyen görüntüler oluştu.

    AĞAÇ KIYIMI

    Bölgede bulunan ağaçlar sökülüp, taşımak yerine iş makinesi ile adeta katledildi.

    Ağaçların kesilerek kaldırılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere sebep oldu.

    İBB'den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç katliamı

    İBB den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç katliamı #1

    İBB den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç katliamı #2

    İBB den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç katliamı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir