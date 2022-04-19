Petrol
111.91
-1.10%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
602.101
4.54%
BTXN Coin
31.28
0.22%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    İBB'nin 1 hafta önce filoya kattığı metrobüs arızalandı

    1 hafta önce törenle filoya katılan A-5004 kodlu yeni metrobüs, Cevizlibağ istikametindeyken arızalandı. Yolcular, dumanların yükselmesi üzerine araçtan indirildi.
    • 19.04.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İBB'nin 1 hafta önce filoya kattığı metrobüs arızalandı

    İstanbul’da yolda kalan otobüslerin yanı sıra yaşanan metrobüs arızaları da vatandaşları mağdur etmeye devam devam ediyor.

    Arızalar nedeniyle sık sık eleştirilerin odağında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 hafta önce metrobüs filosuna 30 metrobüs daha kattı.

    Program düzenlenerek filoya katılan metrobüslerden biri olan A-5004 kodlu yeni araç, bugün İstanbulluları yarı yolda bıraktı.

    Seyir halindeyken dumanlar yükseldi

    AA’nın haberine göre; 1 hafta önce aldığı yeni metrobüs, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalandı.

    Sürücü durumu fark edince aracı durdurup, yolcuların güvenli bir şekilde inmesini sağladı.

    Yolcular metrobüs yolundan yürüdü

    Vatandaşlar bir süre metrobüs yolunda yürüdükten sonra, arkadan gelen başka bir metrobüse binerek yollarına devam etti. Arızalanan metrobüs ise servise çekildi.

    İBB'nin 1 hafta önce filoya kattığı metrobüs arızalandı VİDEO

    “Yeni aldıkları metrobüs, yazık”

    Yaşanan anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüleri çeken vatandaşın, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık.” diyerek tepkisini dile getirdiği duyuldu.

    İBB nin 1 hafta önce filoya kattığı metrobüs arızalandı #1

    İBB nin 1 hafta önce filoya kattığı metrobüs arızalandı #2

    İBB nin 1 hafta önce filoya kattığı metrobüs arızalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Varangeli çalınan üretici zor durumda
    3. Sayfa

    Varangeli çalınan üretici zor durumda

    Hakkari'de silahla vurulan ayı tedaviye olumlu yanıt veriyor
    3. Sayfa

    Hakkari'de silahla vurulan ayı tedaviye olumlu yanıt veriyor

    Görüş Bildir