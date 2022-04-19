1 hafta önce törenle filoya katılan A-5004 kodlu yeni metrobüs, Cevizlibağ istikametindeyken arızalandı. Yolcular, dumanların yükselmesi üzerine araçtan indirildi.

İstanbul’da yolda kalan otobüslerin yanı sıra yaşanan metrobüs arızaları da vatandaşları mağdur etmeye devam devam ediyor.

Arızalar nedeniyle sık sık eleştirilerin odağında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 hafta önce metrobüs filosuna 30 metrobüs daha kattı.

Program düzenlenerek filoya katılan metrobüslerden biri olan A-5004 kodlu yeni araç, bugün İstanbulluları yarı yolda bıraktı.

Seyir halindeyken dumanlar yükseldi

AA’nın haberine göre; 1 hafta önce aldığı yeni metrobüs, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalandı.

Sürücü durumu fark edince aracı durdurup, yolcuların güvenli bir şekilde inmesini sağladı.

Yolcular metrobüs yolundan yürüdü

Vatandaşlar bir süre metrobüs yolunda yürüdükten sonra, arkadan gelen başka bir metrobüse binerek yollarına devam etti. Arızalanan metrobüs ise servise çekildi.

İBB'nin 1 hafta önce filoya kattığı metrobüs arızalandı VİDEO



“Yeni aldıkları metrobüs, yazık”

Yaşanan anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüleri çeken vatandaşın, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık.” diyerek tepkisini dile getirdiği duyuldu.