İBB'nin, 1000 minibüs ve dolmuş için hazırladığı teklif reddedildi

İBB'nin, 1000 minibüs ve dolmuş için hazırladığı teklif reddedildi

İBB'nin İstanbul’da taksiye dönüşmek isteyen 1000 minibüs ve dolmuş için hazırladığı teklif, UKOME toplantısında reddedildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlendi.

2020 yılının son UKOME toplantısında, 1000 dolmuş ve minibüsün taksiye dönüştürülmesine yönelik teklif görüşüldü.

YİNE REDDEDİLDİ

İBB'nin teklifi yapılan oylamada reddedildi.

Kasım ayında yapılan toplantıda da İBB'nin 6 bin yeni taksi plaksı teklifi reddedilmişti.