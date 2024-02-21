İBB'nin afişlerini toplatmasına Murat Kurum'dan yanıt: Hangi hukuka, adalete göre söküyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum’a ait afişleri toplarken görüntülendi.

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İHA

Yerel seçim maratonu sürerken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen ve herkesin gönlünde taht kuran Kurum, İstanbul için hazırladığı birbirinden özel projelerini tanıtıyor.

Bu projeleri daha geniş çevrelere duyurmak adına ise yaptırılan afişler, İstanbul sokaklarına asılıyor.

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İBB zabıta ekipleri, önceki akşam kent genelinde Murat Kurum’a ait afişleri topladı.

Zabıtaların, billboardlara ve panolara asılı olan pankartları sökerek çöpe attıkları anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İmamoğlu'nun afişlerini astılar

Görüntülerde, sökülen pankart ve afişlerin yerine CHP İBB Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerinin asıldığı görüldü.

"31 Mart’ta İstanbullu kardeşlerimizle gereken cevabı vereceğiz"

Arnavutköy'de bulunan Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesini ziyaret eden Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Elimizde bir görüntü var. Biz demokratik bir yarış olsun istiyoruz. İstanbul’la ilgili projeler, hedefler, hayaller yarışsın istiyoruz. Ancak mevcut İBB yönetimi, gündemi değiştirmek ve oradaki İstanbul’un heyecanını farklı gündemlere taşımak adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Her ortamda demokrasiden bahsediyorlar, sevgi işaretleri yapıyorlar.



Hak, adalet, hukuk yürüyüşleri yapıyorlar. Bizim parasını verdiğimiz, bedelini ödediğimiz billboardlarımızı siz hangi adalete hangi hukuka göre söküyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi zabıtalarınızı gönderip, bizim billboardımızı hangi anlayışla indiriyorsunuz?

"Nerede sizin demokrasi anlayışınız"

Siz ne yaparsanız yapın biz 31 Mart akşamı bunların hesabını sizden birer birer soracağız. Demokrasi demokrasi deyip, bizim bedelini ödediğimiz billboardın sökülmesini hangi hukuka hangi adalete uygun görüyorlar?



Ben de kendilerine sormak istiyorum. Nerede sizin demokrasi anlayışınız, nerede sizin hukuk anlayışınız, nerede sizin adalet anlayışınız?



Biz sizin anlayışınızı çok iyi biliyoruz. Ama siz ne yaparsanız yapın biz o billboardı da asacağız. İnşallah 31 Mart’ta İstanbullu kardeşlerimizle gereken cevabı vereceğiz.

Önceki gün de Kadıköy Belediyesi’ne bağlı zabıta ve temizlik işçileri, Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum’a ait pankart ve afişlerini çöp arabasına atarken görüntülenmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)