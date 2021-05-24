İBB Meclis toplantısında konuşma yapan Muhammet Kaynar, belediye yönetiminin farklı tarihlerde etkinliklerde takılmak üzere altın rozetler aldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mayıs ayı toplantısında yapılan harcamalarla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından İBB'nin borçlarının yüzde 40 oranında artırıldığını dile getiren AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, konuşmasının devamında belediyeye altın rozetler alındığını söyledi.

İBB'NİN BORÇLARI NEREDEN NEREYE GELDİ

AK Partili Meclis Üyesi, İBB'nin borçlarıyla ilgili "İBB’nin 2019 yılında 30 milyar 859 milyon TL olan kaynaklar toplamı 2020 yılında 43 milyar 403 milyon TL’ye yükselmiştir. Böylece, İBB toplam borcunda 2019 yılına kıyasla 2020 yılında yüzde 40,6 oranında artış meydana geldiği görülmüştür." dedi.

HANGİ ETKİNLİKTE ALTIN ROZET TAKILIYOR

Muhammet Kaynar, "Etkinlik ve programlarda kullanılmak üzere rozet alımı. Ne alınmış? Altın rozet. 2 adet. 11,5 gram. 13 bin 452 lira. 2 adet altın rozet, 6 bin 372 lira. 2 adet yine altın rozet, 5 bin 782 lira. 1 adet, 14 gram altın rozet, 4 bin 777 lira. Bir belediye altın rozet neden alır? Bu rozetleri kim takıyor? Hangi etkinlikte altın rozet kullanılıyor. Gümüşler de var da, gümüşlere geçmiyoruz. Hani siz israfa karşıydınız? İsraf yapmıyordunuz. " ifadelerini kullandı.

İBB'nin altın rozetler aldığı ortaya çıktı VİDEO

MERKEZİ İDARE PAYLARIMIZI KESİYOR YALANI

İBB bütçesiyle ilgili veriler de oldukça dikkat çekici.

AK Partili Kaynar, "İBB'nin 2020 yılı bütçesinin yüzde 90'ı merkezi idareden gelen paylarla oluşmuştur. Peki daha önceki yıllarda tablo nasıldı? 2018 yılında merkezi idarenin bütçedeki payı yüzde 71. 2019 yılında merkezi idarenin bütçedeki payı yüzde 72 iken 2020 yılında merkezi idareden gelen paylar, yüzde 90 olarak gerçekleşmiştir. Yani, İBB'nin gelirleri yüzde 10'a kadar düşmüştür. Yüzde 29 olan İBB'nin kendi kaynakları, 2020 yılında yüzde 10'un altına düşmüştür. Engelleniyoruz, merkezi idare bizim paylarımızı kesiyor gibi bazı söylemler oluyor. Bu söylemlerin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır." dedi.