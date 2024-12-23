İBB'nin Belgrad Ormanı devrine ilişkin iddialarına DKMP'den yalanlama

İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanı'ndaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliği el değiştirdi.

DKMP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Belgrad Ormanı'ndaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliğinin 14 Haziran 2023 tarihinde İBB’ye verildiği ve 13 Ekim 2023 tarihinde işletme süresinin dolduğu hatırlatılarak, “İdaremizin tahliye talebine karşılık İBB tarafından açılan dava 12 Aralık 2024 tarihinde lehimize sonuçlanmıştır. İBB’nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16 Aralık 2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakam’lığına bildirilmiş, Kaymakamlık tarafından da İBB’ye 19 Aralık 2024 tarihli yazıyla, bugüne kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmeleri için süre verilmiştir. Dolayısıyla, bazı haberlerde geçen 20 Aralık günü mesai bitimine 1 saat kala İBB’ye bildirildiği şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. ” ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde değişim için bölgeye giden ekiplerin görüntüleri servis edilerek tahliye kararının 1 saat önce iletildiği iddia edildi.

Bunun üzerine DKMP'den ikinci bir açıklama yapılarak iddialar yalanlandı.

"16 ARALIK'TA YAZI GÖNDERİLDİ"

Açıklamada, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Belgrad Ormanındaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapılarının işletmeciliği 14 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) verilmiştir.

İşletme süresi 13 Ekim 2023 tarihinde dolmuştur. İdaremizin tahliye talebine karşılık, İBB tarafından açılan dava 12 Aralık2024 tarihinde lehimize sonuçlanmıştır.

İBB'nin ilgili alanlardan tahliyesine ve işletmeyi tarafımıza teslim etmesine dair talep idaremizin 16 Aralık 2024 tarihli yazısı ile Sarıyer Kaymakamlığı'na bildirilmiş, Kaymakamlık tarafından da 19 Aralık 2024 tarihli yazıyla 23 Aralık 2024 tarihine kadar tahliye işlemlerini gerçekleştirmeleri için süre verilmiştir.

Dolayısıyla bazı haberlerde geçen ‘20 Aralık 2024 günü mesai bitimine 1 saat kala İBB'ye bildirildiği' şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri Giriş Kapıları bugünden itibaren DKMP tarafından işletilecektir. İhtiyaç duyulan temizlik ve güvenlik hizmetleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.

Söz konusu durumun, Belgrad Ormanı'nın Milli Park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Belgrad Ormanı'na ziyaretçi girişi açık olup, ziyaretçi girişinin engellediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.