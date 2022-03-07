İBB'nin borcu 1 yılda 28 milyar liradan 58 milyar liraya çıktı

Katıldığı toplantıda İBB'nin borçlarına yönelik açıklama yapan Tevfik Göksu, geçen yılın ocak ayında 28 milyar lira olan İBB borcunun bu yıl aynı ayda 58 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

İstanbul Avcılar'da AK Parti İlçe Örgütü tarafından 'Yerel Yönetimler' gündemli Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirdi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun açıklamalarda bulunduğu toplantıda, İBB'nin borçlanması ele alındı.

Geçtiğimiz yıl ocak ayındaki borçlanmanın 28 milyar lira olduğunu hatırlatan Tevfik Göksu, bir yılda bu miktarın 58 milyar liraya çıktığını söyledi.

"İBB'NİN GEÇMİŞ BORÇLARDAN ÖDEDİĞİ VAR MI?"

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin verdiği sözleri tutmadığını dile getiren Göksu, "İstanbul'da 3 yıldır İBB'yi CHP yönetiyor. İBB'ye, 2021 yılında ortalama her ay 2.3 katrilyon para gelmiş. İBB'nin şu anda geldiği günden bu yana İstanbul'un geleceğine katkı sunacağı, kurtaracak projesi var mı? Geçmiş borçlardan ödediği var mı?" dedi.

58 MİLYAR LİRA BORÇ

Borçlanma miktarını açıklayan Göksu, "Matematik ortada. 2021'de biz teslim ettiğimizde bütün borçları 28 milyardı. Ocak ayı sonu itibariyle borç rakamı; yaklaşık 58 milyar TL. İBB Sözcüsü, büyük fedakarlık yaparak toplu taşımada taşıdıkları bir yolcunun maliyetinin 13.3 TL diyor. Fiyatı çıkardık; 3.3 TL" ifadelerini kullandı.

"BORÇLANMA LİMİTİNİ AŞMIŞSIN ONDAN KREDİ ALAMIYORSUN"

Tevfik Göksu, devletin doğal gaz ve elektrik bedellerini halka yansıtmayarak sübvanse ettiğini belirterek, "100 TL gelen fatura aslında 400 TL. Devlet 300 TL'sini ödüyor. 100 TL gelen elektriğin bedeli gerçekte 150 TL. 50 TL'sini devlet ödüyor. Madem halkçısınız. Devletin sübvanse ederek size verdiği gazı niye yüzde 23 kar ederek veriyorsunuz. Eğer bu halka zerre kadar kaygınız varsa buyurun yapın. Otobüsler her gün yolda kalıyor. '300 otobüs alacaktım. Cumhurbaşkanı onaylamadı' diyor. AK Parti döneminde hiç kredi ile otobüs almadık. Borçlanma limitini aşmışsın. Ondan kredi alamıyorsun." dedi.