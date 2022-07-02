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    İBB'nin doğaçlama dans festivali için ödediği ücret belli oldu

    İBB'nin doğaçlama dans festivali için ödediği ücret belli oldu

    İBB'nin düzenlediği ve garip figürlerin sosyal medyada gündeme geldiği doğaçlama dans festivali için 215 bin lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2022 - 11:30
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    Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali adı altında bir organizasyon düzenledi.

    İBB’nin ev sahipliğindeki festivalde dünyanın çeşitli ülkelerinden 180’in üzerinde dansçı, koreografi kurgulamadan, kompozisyon çalışmadan doğaçlama performans sergileyerek İstanbul'un farklı alanlarında gösteriler yaptı.

    İlginç figürler gündem olmuştu

    Festivale 10 Haziran’da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda start verildi.

    Salondaki festival açılışında Alman bir dasçının gösterisi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

    İBB meclisinin bile gündemine gelen bu garip gösteriye tepki yağdı.

    İBB'nin doğaçlama dans festivali için ödediği ücret belli oldu VİDEO

    İBB'ye maliyeti 215 bin lira oldu

    Sosyal medyada tepkilerin artması üzerine festivalin PR çalışmaları durdurulurken, organizasyon için harcanan paranın miktarı da belli oldu.

    Ortaya çıkan belgelere göre İBB yönetimi festival organizasyonu için anlaştığı şirkete 215 bin lira ödedi.

    İBB nin doğaçlama dans festivali için ödediği ücret belli oldu #1

    İBB nin doğaçlama dans festivali için ödediği ücret belli oldu #2

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