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İBB'nin doğaçlama dans festivali için ödediği ücret belli oldu

İBB'nin doğaçlama dans festivali için ödediği ücret belli oldu

İBB'nin düzenlediği ve garip figürlerin sosyal medyada gündeme geldiği doğaçlama dans festivali için 215 bin lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı.