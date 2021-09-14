İBB'nin gündemi yine dikey bahçeler

İETT'nin arızalı otobüs manzaralarına İstanbullular çözüm beklerken İBB, ilk gündemini dikey bahçelerin sökümüne ayırdı.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, bakım zorluğu ve masrafı bahane edilerek İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için yapılan peyzaj çalışmalarının sökümüne devam ediliyor.

İBB, sökülen dikey bahçelerin yerine ise grafiti yaptırıyor.

İETT SORUNU VARKEN...

İstanbul'un özellikle son 1 aydır yaşadığı toplu ulaşım krizine çare aramayan İBB'nin dikey bahçelerle uğraşması, İstanbulluları çileden çıkardı.



Son olarak Maltepe civarında yapılan sökme işlemi de tepki topladı.

"ÇALIŞARAK DEĞİL BOZMAYA ÇALIŞARAK"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da bu konuya, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

Göksu, İBB'nin dikey bahçeleri kaldırma çalışmasının fotoğrafını paylaşarak "CHP’li İBB yeni güne yine yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamış. İstanbul’a güzellik katan, egzoz emisyonunu, ses kirliliğini azaltan Maltepe’deki dikey bahçeleri kaldırmaya çalışarak." ifadelerini kullandı.