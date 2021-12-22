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İBB’nin halk ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı

İBB’nin halk ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı

Bir süredir halk ekmek büfesinde ekmek bulamadığını öne süren vatandaş, kahvaltı yapacakların neden mağdur edildiği sorusuna "Onu düşünseler gönderirlerdi" yanıtını aldı.