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- İBB’nin halk ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı
İBB’nin halk ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı
Bir süredir halk ekmek büfesinde ekmek bulamadığını öne süren vatandaş, kahvaltı yapacakların neden mağdur edildiği sorusuna "Onu düşünseler gönderirlerdi" yanıtını aldı.
- İHA
- 22.12.2021 - 17:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı yaşanıyor.
Bir vatandaş telefonu ile kaydettiği görüntülerde 1 haftadır sabahları ekmek bulamadığını söyledi.
Vatandaş, büfe işletmecisine "Ekmek neden yok?" diye soran vatandaş, "Saat 11.00’de gelecek" yanıtını aldı.
"KAHVALTI YAPACAKLAR NE OLACAK"
Vatandaşın, "Kahvaltı yapacaklar ne olacak?" sorusuna ise büfe işletmecisi,
"ONU DÜŞÜNSELER GÖNDERİRLERDİ"
"Onu düşünseler gönderirlerdi herhalde" cevabını verdi.
İBB’nin halk ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı
"İŞTE HALK EKMEK GERÇEĞİ"
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da vatandaşın videosunu paylaşarak, "İşte Halk Ekmek gerçeği’ dedi.
İBB Halk Ekmek büfelerinin sayısının da azaltıldığı, ekmek kapasitesinin de düşürüldüğü belirtti.