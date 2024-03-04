İBB'nin halkın vergileriyle yaptığı 'heykel ve tablo hizmetleri' ve ücretleri

CHP belediyelerinin 'heykel hizmetleri' yıllardır Türkiye'nin gündeminde.
Uzun yıllardır CHP'lilerin yönettiği belediyeler kadar 2019'da göreve gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) de 'heykel yatırımları' dikkat çekti.
Öyle ki İmamoğlu ve ekibi, 5 yıllık süreçte yılların CHP'li belediyelerini kıskandıracak kadar heykel yaptı.
31 Mart seçimine sayılı günler kala İBB'nin bu konudaki harcamaları ortaya çıktı.
1 yılda 4 milyon 265 bin lira heykel masrafı
İstanbul halkı, 2019'dan bu yana, trafik kaosunun içinde, toplu taşıma çilesinin ortasında boğuşurken İBB'nin sadece 2022'de 4 milyon 265 bin lira heykel ve tablo masrafı yaptığı belirlendi.
Yayınlanan resmi belgeye göre, alınan tablo/heykel hizmetlerine verilen ücret listesi şu şekilde:
- 20 adet deniz anası ve cam yaprak heykeli - 285 bin TL + KDV
- Kütüphaneler için 14 adet heykel - 254 bin 500 TL + KDV
- Heykeltıraş özel tasarım heykeli - 300 bin TL + KDV
- 10 adet kağıt heykel- 18 bin TL + KDV
- Yerebatan Sarnıcı için 2 heykel, 3 yağlıboya tablo - 718 bin 400 TL +KDV
- Kütüphaneler için 11 adet heykel ve tablo - 237 bin 500 TL + KDV
- Özel tasarım heykel - 79 bin 250 TL + KDV
- Özel tasarım 2 heykel - 48 bin TL + KDV
- Kütüphane için 3 heykel, 4 tablo - 400 bin TL + KDV
- Özel tasarı sanat eseri - 200 bin TL + KDV
- Balkan Şehirleri Dayanışma Anıtı - 1 milyon 35 bin TL + KDV
- Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş heykelleri - 1 milyon 408 bin TL + KDV
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