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İBB'nin halkın vergileriyle yaptığı 'heykel ve tablo hizmetleri' ve ücretleri

İBB'nin halkın vergileriyle yaptığı 'heykel ve tablo hizmetleri' ve ücretleri 5 yıl görev yapan ve İstanbulluları çile ve kaosa mahkum eden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin, 2022'de toplam 4 milyon 265 bin lira heykel ve tablo masrafı yaptığı ortaya çıktı.