İBB'nin hayvan barınağındaki vahşet görüntülendi

Hayvanlar için toplu mezarlar açan İBB, hiçbir önlem almadan cesetleri çürümeye terk edip bıraktı.

İstanbul Tuzla'da Tepeören Mahallesi'nde gündem, kötü kokular...

Kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü.

HAYVANSEVERLER İSYAN ETTİ

Sosyal medyadan hayvanseverler tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepkilere yol açarken, kokuları takip ederek olay yerine gelen bir mahalle sakini de duruma isyan etti.

Telef olmuş kedi ve köpekler İBB barınağında toplu mezara konuldu ViDEO

"KOKUDAN DURULMUYOR"

Hayvan cesetlerinin olduğu alanı görüntüleyen mahalleli, “Burası İstanbul sınırları içinde bir köpek barınağı. Yüzlerce, onlarca köpek için hendek kazmışlar, köpekleri burada katletmişler. Burada yüzlerce kedi köpek var. Ve çoğu da naylon poşetler içinde yakılmış atılmış. Kokudan durulmuyor evlerimizde. Gece gündüz sürekli koku geliyor.” ifadelerini kullandı.