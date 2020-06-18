2018 yılında sürdürülebilirlik esasıyla kurulan biyolojik göletin son hali, yürek burktu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Başakşehir Hoşdere Millet Bahçesi göleti, drone ile havadan görüntülendi.

Hoşdere Millet Bahçesi'nin son halinin boş ve atıl olduğu görüldü.

Gölet, 17 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından açılan millet bahçesi, 142 bin metrekare alan üzerine kurularak ve sürdürülebilirlik esasıyla hayata geçirilmişti.

HARABEYİ ANDIRIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde bulunan ve millet bahçesinin içerisinde yer alan 7 bin 400 metrekarelik biyolojik göletin son hali, terkedilmiş bir harabeyi andırdı.

İBB'nin Hoşdere Millet Bahçesi boş ve atıl durumda - VİDEO







UZUN SÜREDİR ÇALIŞMIYOR

İlk başlarda böyle bir durum olmadığını ancak bir süre sonra göleti hiç temiz göremediğini söyleyen Murat Kurt, göletin uzun süredir doğru düzgün çalışmadığının da altını çizdi.

DİBİNDEN ÇAMUR ÇITKI

Göletin kirliliğine de değinen Kurt, “Gölette daha önce su vardı ama ben doğru düzgün çalıştığını görmedim. Temiz de değildi, zaten temiz olsa dibinin de öyle olması gerekirdi. Su boşaltıldıktan sonra bayağı bir çamur çıktı. İlk başlarda iyiydi ama sonra doğru düzgün çalışmadı hiç.” ifadelerini kullandı.