İBB'nin iptal ettiği Çamlıca Camii metro hattını Ulaştırma Bakanlığı yapacak

İBB'nin iptal ettiği Çamlıca Camii metro hattını Ulaştırma Bakanlığı yapacak

İBB, kamu kaynaklarında zarar oluşturacağını gerekçe göstererek Çamlıca Camii'ne gidecek metro hattı projesini rafa kaldırdı. Metro projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerçekleştirecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami olan 60 bin kişilik Çamlıca Camii'ne kadar uzanan metro hattı projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, kamu zararı oluşturacağı gerekçesiyle iptal edildi.

Proje, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

4 İSTASYON OLACAK

3.48 kilometre uzunluğundaki “Altunizade-Çamlıca Metro” hattında Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Çamlıca Camii 4 adet istasyon yer alacak.

ÇEKMEKÖY METROSUYLA BAĞLANTI NOKTASI

Altunizade istasyonu aç-kapa tekniği ile inşa edilecek ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı noktası olacak.

METRONUN GÜZERHAHI

Güzergâh, Altunizade İstasyonu ile başlayarak Çamlıca Tepesi Sosyal Tesisleri’nin yer aldığı Çamlıca Tepesi İstasyonu yönünde ilerleyecek ve mevcut Üsküdar-Ümraniye Metro Hattının üzerinden devam edecek. Çamlıca Camii karayolu tünellerinin altından geçerek, caminin batısında yer alacak Çamlıca Camii İstasyonu ile son bulacak.