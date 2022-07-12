Petrol
104.68
-2.26%
Euro
17.4155
-0.19%
Dolar
17.3935
0.25%
Altın
970.31
0.25%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
348.572
-3.85%
BTXN Coin
7.22
-2.30%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    İBB'nin kurban kesim alanlarında 'İslami usul' tepkisi

    İBB'nin kurban kesim alanlarında İslami usüllere uyulmadığı ve hayvanlara işkence edildiğini söyleyen vatandaşlar zabıta ekiplerinden müdahale etmelerini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 13:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İBB'nin kurban kesim alanlarında 'İslami usul' tepkisi

    Kurban Bayramı'nda son gün geride kalmak üzere.

    Heyecanla beklenen bayramın gelişiyle milyonlarca Müslüman ibadetini yerine getirmek üzere aldıkları kurbanlıkları kurumların belirlediği yerlerde kesime götürdü.

    İstanbul'da da binlerce kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kesim alanlarını kullandı.

    Yoğunluğun yaşandığı alanlarda vatandaşlar hizmetten şikayet etti.

    İBB'nin kurban kesim alanlarında 'İslami usul' tepkisi VİDEO

     

    "İslami usullere uygun kesim yapılmıyor"

     

    Kesimhanelerde hijyen önlemleri alınmadığı şikayetlerinin yanında kurban kesiminin en önemli şartı İslami usullere uygun yapılmadığı yönünde de şikayetler yükseldi.

    Vatandaşlar alanda denetim yapan zabıta memurlarından yardım istedi.

    O tepki anları kameralara yansıdı.

    "Hayvanlar mundar oldu"

    Durumdan şikayet eden vatandaş zabıta ekiplerine, "Hayvanlar mundar oldu. Kaç kişinin hayvanı mundar olmuş diyorsun ki uyaracağız. Tekbirsiz kesiyorlar yazık günah. Ne temizliği var ne bir şeyi var. İşkence yapıyorlar hayvanlara." dedi.

    İBB nin kurban kesim alanlarında İslami usul tepkisi #1

    İBB nin kurban kesim alanlarında İslami usul tepkisi #2

    İBB nin kurban kesim alanlarında İslami usul tepkisi #3


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 çiftçi hayatını kaybetti
    Dünya

    Nijerya'da silahlı saldırılarda 18 çiftçi hayatını kaybetti

    İfşalandı
    Medya

    İfşalandı

    Görüş Bildir