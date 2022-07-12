İBB'nin kurban kesim alanlarında İslami usüllere uyulmadığı ve hayvanlara işkence edildiğini söyleyen vatandaşlar zabıta ekiplerinden müdahale etmelerini istedi.

Kurban Bayramı'nda son gün geride kalmak üzere.

Heyecanla beklenen bayramın gelişiyle milyonlarca Müslüman ibadetini yerine getirmek üzere aldıkları kurbanlıkları kurumların belirlediği yerlerde kesime götürdü.

İstanbul'da da binlerce kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kesim alanlarını kullandı.

Yoğunluğun yaşandığı alanlarda vatandaşlar hizmetten şikayet etti.

İBB'nin kurban kesim alanlarında 'İslami usul' tepkisi VİDEO

"İslami usullere uygun kesim yapılmıyor"

Kesimhanelerde hijyen önlemleri alınmadığı şikayetlerinin yanında kurban kesiminin en önemli şartı İslami usullere uygun yapılmadığı yönünde de şikayetler yükseldi.

Vatandaşlar alanda denetim yapan zabıta memurlarından yardım istedi.

O tepki anları kameralara yansıdı.

"Hayvanlar mundar oldu"

Durumdan şikayet eden vatandaş zabıta ekiplerine, "Hayvanlar mundar oldu. Kaç kişinin hayvanı mundar olmuş diyorsun ki uyaracağız. Tekbirsiz kesiyorlar yazık günah. Ne temizliği var ne bir şeyi var. İşkence yapıyorlar hayvanlara." dedi.