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İBB'nin Marmara Denizi'ni biz temizledik şovu

İBB'nin Marmara Denizi'ni biz temizledik şovu

AK Parti döneminde yapılan hizmetleri kendi yapmış gibi tanıtan CHP'li İBB yönetimi, son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temizlenen Marmara Denizi üzerinden şova başladı.