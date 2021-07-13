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    İBB'nin Marmara Denizi'ni biz temizledik şovu

    İBB'nin Marmara Denizi'ni biz temizledik şovu

    AK Parti döneminde yapılan hizmetleri kendi yapmış gibi tanıtan CHP'li İBB yönetimi, son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından temizlenen Marmara Denizi üzerinden şova başladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 17:00
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP yönetimine geçmesinin ardından İstanbul'da projeler yerine skandallar konuşulmaya başladı.

    Seçim öncesi söylediklerinin tam tersini yapmaya devam eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, aldığı borçlar nedeniyle belediyeyi büyük bir karanlığa doğru sürüklüyor.

    CHP yönetimindeki belediye, AK Parti döneminde yapılan hizmetleri de kendileri yapmış gibi insanlara sunmaya başladı.

    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEMİZLEDİ, İBB SAHİP ÇIKTI

    İmamoğlu yönetimi, son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müsilaj temizleme başarısını sahiplendi.

    Bakan Murat Kurum'un kararlılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı titiz çalışmalarla Marmara Denizi müsilaj sorunundan kurtarıldı. İBB ise olayın reklamını yapmaya başladı.

    İstanbul'un en işlek caddelerinde stantlar kuruldu, insanlara müsilajların İBB tarafından temizlendiği anlatıldı.

    İBB nin Marmara Denizi ni biz temizledik şovu #1

    MARMARA MASMAVİ OLDU

    Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Marmara Denizi'nin son halini gösteren fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

    Fotoğraflarda; Marmara Denizi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalarının ardından eski görüntüsüne kavuşturulduğu görülüyor.

    İBB nin Marmara Denizi ni biz temizledik şovu #2

    İBB nin Marmara Denizi ni biz temizledik şovu #3

    İBB nin Marmara Denizi ni biz temizledik şovu #4

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