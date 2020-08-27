Dolar
7.3364
-0.3531%
Euro
8.6845
-0.3888%
Altın
1943.4
-0.5424%
Borsa
1107.13
0.7379%
G. Altın
459.096
-0.7891%
Bitcoin
83708.07
-1.7313%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    İBB'nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu

    İBB'nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu

    Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 1 milyon 149 bin liralık Nutuk bastırılacak. Sözleşme 12 Ağustos'ta taraflar arasında imzalandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 09:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İBB'nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ay özel Nutuk'lardan bastırıp 135 liradan satmaya başlamıştı.

    İmamoğlu, Nutuk alımlarına hız verdi. 10 Ağustos'ta yapılan ihaleyle 1 milyon 149 bin lira bedelli Nutuk alımı için İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma yapıldı. Taraflar 12 Ağustos'ta sözleşmeye imzayı attı.

    İBB nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu #1

    İBB nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu #2

    Görüş Bildir