İBB'nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 1 milyon 149 bin liralık Nutuk bastırılacak. Sözleşme 12 Ağustos'ta taraflar arasında imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ay özel Nutuk'lardan bastırıp 135 liradan satmaya başlamıştı.

İmamoğlu, Nutuk alımlarına hız verdi. 10 Ağustos'ta yapılan ihaleyle 1 milyon 149 bin lira bedelli Nutuk alımı için İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma yapıldı. Taraflar 12 Ağustos'ta sözleşmeye imzayı attı.