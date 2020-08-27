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- İBB'nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu
İBB'nin Nutuk bastırma maliyeti belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 1 milyon 149 bin liralık Nutuk bastırılacak. Sözleşme 12 Ağustos'ta taraflar arasında imzalandı.
- Haber Merkezi
- 27.08.2020 - 09:20
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ay özel Nutuk'lardan bastırıp 135 liradan satmaya başlamıştı.
İmamoğlu, Nutuk alımlarına hız verdi. 10 Ağustos'ta yapılan ihaleyle 1 milyon 149 bin lira bedelli Nutuk alımı için İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma yapıldı. Taraflar 12 Ağustos'ta sözleşmeye imzayı attı.