İBB'nin Şişli ve Beşiktaş'taki ihalesine katılan olmadı

İBB'nin Beşiktaş ve Şişli'de satışa çıkardığı arsaları alan çıkmazken, park ve deprem ttoplanma bölgesinin satılmaya çalışılması tepki topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Dikilitaş Mevkii 25 ada 77 parseldeki aynı zamanda park ve Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak kullanılan arsa ile Şişli'deki 1947 ada ve 60, 69 parsellerin satışı için ihale açtı.

TEKLİF VEREN OLMADI

Son başvuru bugün saat 11.00 olarak belirlendi. Ardından İBB Encümen Salonu’nda gerçekleşen iki ihaleye de teklif veren olmadı.

Dikilitaş’taki arsanın ihale bedeli 175 milyon lira, Şişli’deki parselin ihale bedeli 450 milyon lira olarak belirlenmişti.

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"BU ZULMÜ YAPMAYIN"

Dikilitaş’ta yaşayan Ömercan Servet, park alanının satışa çıkarılmasına üzüldüğünü dile getirdi. Servet, "Satılırsa gerçekten çok üzülürüz. Dikilitaş’ın bütün insanları burada toplanıyor. Biz bu parkı çok seviyoruz yani. Burayı satmamalarını yetkililerden rica ediyoruz. Ben doğma büyüme Dikilitaş’lıyım. Annem de anneannem de buralı. Yetkililere seslenmek istiyorum. Bu semtin sakinlerine bu zulmü yapmayın." diye konuştu.

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"BURADA BAŞKA BİR YEŞİL ALAN YOK"

Çocuklarını sıkça bu parka getirdiğini söyleyen Nuran Ceylan ise, parkın satılmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti. Ceylan, "Sattırmamak için elimizden geleni yaparız. Tabii ki satılmasın. Çünkü burada başka bir yeşil alan yok. Burası özellikle yaz aylarında gece geç saatlere kadar bu çevredeki halkın oturduğu, sosyalleştiği bir alan. Hatta ramazan günlerinde burada iftar yapılır, sahura gelinir. Burası yaşayan bir park. İnsanlar kedisini köpeğini getirir. O yüzden umarım satılmaz." şeklinde konuştu.

"DEPREM OLDUĞUNDA NEREYE KAÇACAĞIZ O ZAMAN?"

Yıllardır Dikilitaş'ta yaşadığını söyleyen Macide Özer ise, "Burada başka park yok. Burada sadece bu park var. Hem de deprem alanı diye söylendi. Bak çocukları bir tek buraya getirebiliyoruz nefes alsınlar diye. Böyle şey mi olur yani? Başka hiç mi yer yok? Buralar zaten hep bina, insanlar burada nefes alıyor. O deprem olduğunda hepimiz buraya kaçtık. Nereye kaçacağız o zaman? Çok yanlış yaparlar." şeklinde konuştu.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI, HİÇBİR ŞEY GÜZEL OLMUYOR"

Pandemi döneminde bu parka çok sık geldiklerini dile getiren Şükran Teke de "Her şey çok güzel olacak diyorlar ya, hiçbir şey güzel olmuyor. Önce kurslarımızı kapattı. Şimdi de parkımızı satıyorsa bilemiyorum artık. Biz pandemide hep bu parktayız. Akrabayız. Birbirimize gidip gelemiyoruz. Bütün yazı burada geçirdik. Kendimize sandalye aldık burada rahat oturalım diye. Bu park giderse biz nerede oturacağız? Satılmasın yani satılacak yer mi burası? Devlet her yeri satıyor diyorlar, büyükşehir şimdi ne yapıyor?" ifadelerini kullandı.