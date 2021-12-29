İBB'nin yardım kartları PKK'lıların ailelerine dağıtılıyor iddiası

Gazeteci Nedim Şener, İBB'nin yardım kartlarının etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtıldığını söyledi. İddiaya, İBB Sözcüsü Murat Ongun cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili ciddi bir iddia gündemde.

İddianın sahibi gazeteci Nedim Şener.

TVNET canlı yayınına konuk olan Nedim Şener, İBB ile terör örgütü PKK arasında kurulan ilişkiyi anlattı.

İBB'NİN YARDIM KARTLARI PKK'LI AİLELERE GİTTİ

Nedim Şener'in açıklamalarına göre, İBB'de çalışan 5 çalışanın maaşlarından dörtte biri, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen DİAYDER isimli derneğe aktarıldı.

Bunun yanı sıra, İBB'nin yüzlerce yardım kartı, Türk askerine saldırı düzenlerken öldürülen PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtıldı.

Nedim Şener, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"HDP'nin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar. İmamoğlu her şeyin farkında. Ortaya konan iddialar çok somut. PKK'ya bağlı dernek referansıyla İBB'de işe başlayanlar var ve maaşlarından her ay para kesilerek örgüte gönderiliyor. O yüzden panik halinde Anıtkabir'e gidip açıklama yapıyorlar."

Nedim Şener: İBB'nin yüzlerce yardım kartı PKK'lı ailelerine dağıtıldı VİDEO

İBB: İSPAT ETMENİ BEKLEYECEĞİZ

Bu iddialara cevap ise İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi.

Twitter'dan Nedim Şener'e cevap veren Murat Ongun, "335 sayfalık iddianamede böyle bir ifade yok. 'Yüzlerce yardım kartı' ifadeni ispat etmeni bekleyeceğiz Nedim Şener." dedi.

NEDİM ŞENER İDDİANAMEYİ PAYLAŞTI

Bunun üzerine Nedim Şener de iddianameden ilgili kısımları paylaştı.

İBB'NİN YARDIM KARTLARININ DAĞITILMASI İÇİN YAPILAN TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Murat Ongun, daha sonra attığı tweet'te "İftira, yalan ve kumpaslardan oluşan organize kötülükle biz mücadele ederiz." diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

İMAMOĞLU-DİAYDER GÖRÜŞMELERİ

Bu tartışmaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyeleriyle çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

DİAYDER, terör örgütü PKK'nın tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan alternatif bir diyanet işleri başkanlığı olarak görülüyor.

Nedim Şener, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında da konuya yer verdi.

Şener, şunları yazdı:

"İddianamede, İBB’nin eleman alımında referans olarak gördüğü, toplantı ve görüşmeler yaptığı DİAYDER’in PKK ile ilişkisi gözler önüne seriliyor. PKK elebaşı Öcalan’ın talimatıyla kurulan, sözde Kürdistan kurulduğunda Diyanet İşleri Başkanlığı gibi görev yapacak DİAYDER’in şu anda tutuklu olan başkanı Ekrem Baran’ın da sözde Kürdistan Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yapacağı anlatılıyor.

DERNEK REFERANSIYLA PKK'LILAR İBB'YE GİRDİ

Bunun yanında, iddianamede hangi dernek yöneticisinin hangi teröristlerle irtibatta olduğu açıkça yazılıyor. İşte bu derneğin referansıyla, İBB’ye eleman alındı. Kendi itiraflarıyla maaşlarından dörtte bir kesinti yapılarak, PKK güdümündeki bu derneğe aktarıldı. Ayrıca dernek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden verilen yüzlerce yardım kartları, halen örgütün dağ kadrosunda olan ya da öldürülmüş teröristlerin ailelerine dağıttılar."