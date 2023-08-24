İBB'nin yeni projesi: Bakireler Tapınağı taşındı Maltepe'de Süreyya Plajı'ndaki Bakireler Tapınağı, bulunduğu yerden kaldırılarak sahildeki yeşil alana yerleştirildi.

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ensonhaber.com

CHP'li belediyeler yerel seçimlere 7 ay kala hizmette sınır tanımıyor...

Özellikle İBB ve İstanbul'daki CHP'li ilçe belediyeleri heykel ve anıt dikme konusunda 4 yıllık yarışlarının sonuna doğru gelirken İBB atağa geçti.

İstanbul'da görevi aldıkları günden itibaren eleştirilerin hedefi olan ve aksayan hizmetlerle gündeme gelen CHP belediyeleri 4 yılda bol bol heykel açılışı yaptı.

"Bakireler Tapınağı'nı taşıdık"

Son günlerde ise toplu taşıma sorunlarının zirve yaptığı İstanbul'da İBB, Süreyya Plajı'nda yer alan Bakireler Tapınağı anıtını yeni yerine taşıdı.

Maltepe Sahili’nde Turgut Özal Bulvarı başlangıcında duran 1947'de yapılan anıt evsizler tarafından tahrip edildiği gerekçesiyle bulunduğu bölgeden alındı.

İlk yapıldığında kıyıdan 50 metre açıkta denizin içine yerleştirlen anıt 70'li yılllarda şehirleşmeyle birlikte kara ile birleşti.

İBB'nin öncülüğünde başlattılan çalışmalar kapsamında anıt bulunduğu yerden taşınarak, sahildeki sosyal alana yerleştirildi.

"Eski ihtişamıyla bölge halkına kazandırıyoruz"

İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Maltepe’nin sembolü olan sahildeki Bakireler Anıtı’nı taşıma çalışmalarımızı güvenli bir şekilde tamamladık. Anıtı çok yakında eski ihtişamıyla bölge halkına kazandırıyoruz." denildi.