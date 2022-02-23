İBB'nin yeni taksi teklifi 13'üncü kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi teklifi UKOME toplantısında görüşüldü. Teklif 13. kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde hizmet veren 18 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı.

Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

DAHA ÖNCE 12'İNCİ KEZ REDDEDİLDİ

Daha önce de UKOME toplantısında gündeme alınan teklif 12 kez reddedilmişti.

Bugün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) şubat ayı toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

BİR KEZ DAHA RET KARARI

500 adedi engelli erişimine özel olmak üzere 5 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü toplantısında 13. kez reddedildi.

SAKATLAR DERNEĞİ BAŞKANI BOYRAZ DA TOPLANTIYA KATILDI

Öte yandan Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz da toplantıya katılarak, engelli vatandaşların taksi konusundaki talebini dile getirdi.

Şükrü Boyraz, “Oda başkanı ile ayaküstü konuştum söyledikleri komik geldi. Sorunu yaşayan biziz. Ben toplu taşımada zorluk çekiyorsam, param varsa ben de sizin gibi taksiye binmek istiyorum. Kör olmak, tekerlekli sandalyede olmak bizim suçumuz değil. Devlet bize eşit hizmet vermek zorunda. Ben sokağa çıktığımda paramla engelli taksiye binmek istiyorum. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Biz devletin sırtında kambur olmak istemiyoruz. Taksiciler odası 2 engelli taksimiz var bize hiç ulaşmadınız diyor. Benim muhatabım devlet. Engellilerle ilgili çıkan bir yasa var, bu yasayı uygulayın” dedi.