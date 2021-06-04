İBB'nin Yenibosna’daki kavşak inşaatı sürücüleri isyan ettirdi

Çobançeşme kavşağındaki düzenleme sırasında Sanayi Caddesi'nin ters yön çalıştırılması, metro çalışması ile tek şeride inen 29 Ekim Caddesi'ni felç etti.

Yenibosna’da Kuyumcukent ve İhlas Yuva metro istasyonu şantiyeleri sebebiyle yolların yüzde 40 kapasite ile çalıştığı Çobançeşme’de şimdi de kavşak düzenlemesi çilesi yaşanıyor.

Sanayi Caddesi'nin ters yöne çevrilmesi ile Kuyumcukent’ten Yenibosna Beşyol istikametine gidecek araçlar İhlas Holding’in bulunduğu 29 Ekim Caddesi'ne yönlendirildi. Ancak 29 Ekim Caddesi'ndeki metro inşaatı sebebiyle İhlas Yuva sitesi önünde tek şeride inen yolda geliş gidiş hale gelen trafik, sürücüleri çıldırttı.

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SÜRÜCÜLERDEN İBB'YE TEPKİ TEPKİ

Tek şeritli yolda araçların hem gidip, hem gelebilmesinin imkansız olduğunu belirten sürücüler, belediye yetkililerinin hiçbir yeri kontrol etmeden, kağıt üzerinde düzenleme yapmalarını eleştirdi.

Belediye otobüsleri ve servis minibüsleri İhlas Yuva Sitesi önünde tıkandı. Kuyumcukent’ten Güneşli tarafına gitmek için 29 Ekim Caddesi'ne yönlendirilen araçlar ise İhlas Holding binası önünde tek şeride inen yolda tıkanıp kaldı. Sürücüler, belediye mühendislerinin sahayı gezmeden harita üzerinde karar vermelerine tepki gösterdi.

TRAFİK SAATLERCE SIKIŞIK KALIYOR

Kuyumcukent, Vizyonpark ve İhlas Holding civarındaki iş yerlerine gitmek isteyenler de sabah ve akşam saatlerinde Çobançeşme kavşağında saatlerce bekliyor.