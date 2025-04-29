İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonu: 30 şüpheli hakkında tutuklama talebi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşirken, her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürerken, bu kapsamda 26 Nisan Cumartesi günü 2. dalga operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 52 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

30 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İBB'ye 2. dalga operasyonunda bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Edinilen bilgilerde, savcılık 30 şüpheli hakkında tutuklama talep etti.

18 şüpheli için ise adli kontrol istendi.

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