İBB'ye ait plajın kapalı olmasına vatandaşlardan tepki Bakırköy ilçesindeki İBB'nin işlettiği Güneş Plajı, geçtiğimiz yıl kanalizasyon hattından pis suyun denize karışması nedeniyle valilik tarafından kapatıldı. Halka açılmayan plajı görenler, yakınındaki özel plaja 300 TL verince tepki gösterdi.

DHA

Yaz sezonuyla birlikte plajlarda hareketlilik başladı.

İstanbullular ise sınırlı seçeneklere yöneldi.

Kentte birkaç ilçede bulunan plajlar vatandaşları harekete geçirirken, uygun fiyat arayışları da başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı plajlar ise zaman zaman tepkilerin odağında oluyor.

Bakırköy ilçesindeki İBB'nin iştirakindeki Güneş Plajı, günübirlik denizin tadını çıkarmak isteyenleri mağdur etti.

Plaj halka açılmadı

Sabah saatlerinde plaja akın edenler, plaj girişine gelenler, kapıya kilit vurulduğunu gördü.

Geçen yıl kanalizasyon hattından pis suyun denize karışmasıyla İstanbul Valiliği'nin kararıyla plaja girişler kapatılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, geçen seneden bu yana düzenli aralıklarla plajdaki deniz suyundan numuneler alındı. Alınan numuneler sonucunda, suyun yüzmeye elverişli olmadığı gerekçesiyle plaj halka açılmadı.

Giriş ücreti 300 TL olan plaj tepki çekti

Kirlilik nedeniyle kapalı olan Güneş Plajı'nın 200 metre ilerisinde ise özel bir plajın açık olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Özel plaja gelenler, kişi başı girişin 300 lira olmasına tepkili. Özel plajın girişinde yoğunluk oluştuğu görülürken bazı vatandaşlar ise giriş ücretini çok bularak evlerine geri döndü.

Özel plajın işletmecileri ise kendi plajlarının temiz olduğunu ve suyun yüzmeye elverişli olduğunu ifade etti.

İBB'den edinilen bilgiye göre İstanbul Valiliği'nin denize girilebilir plajlar listesinde BELTUR Güneş Plajı'nın olmaması nedeniyle plajın halka açılmadığı belirtildi.

Güneş Plajı'nın, deniz suyundan alınan numunelerdeki incelemenin olumlu sonuçlanması halinde açılacağı öğrenildi.

"Açılması lazımdı bu zamana kadar"

Güneş Plajı'na gelen Ümit Uluç, "Plaja geldik ama plaj kapalı. Herhalde döneceğiz şimdi başka plaj bulursak oraya gideceğiz. Burası açılsa iyi olur insanlar yüzmek istiyor, serinlemek istiyor." ifadelerini kullandı.

Avcılar'dan Güneş plajına gelen Orhan Ünver ise, "Florya'ya geldik ama giremiyoruz görüyorsunuz kapatmışlar. Bugün niye kapalı anlayamadım. Çocuğumu getirdim denize girer diye. Açılması lazımdı bu zamana kadar." diye konuştu.

"Çok alakasız bir şekilde mağdur olduk"

Levent'ten Florya Güneş Plajı'na gelen Kadir Çelik, "Güneş Plajı'na geldik. Kirlilik nedeniyle kapatılmış, aradan 1 yıl geçmiş herhalde. Biz de buraya geldik burada kişi başı 300 lira çok pahalı. Hem de aile alıyor sadece. Çok alakasız bir şekilde mağdur olduk yani. Acilen bu durumun düzeltilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

"900 lira benim gibi bir adam için çok fazla"

Çocuklarıyla birlikte denize girmek için plaja gelen Hakan Porsuk ise, "Güneş Plajı'na gittik orası kapalıydı. Burayı tarif ettiler bize. Buraya geldik ama fiyatları görüyorsunuz zaten. Kişi başı giriş 300 lira. Bir çocuğum ücretsiz, diğer 2 çocuğumla birlikte 900 lira yapıyor. 900 lira benim gibi bir adam için çok fazla." dedi.