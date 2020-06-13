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- İBB'ye göre Haliç kısa sürede eski haline dönecek
İBB'ye göre Haliç kısa sürede eski haline dönecek
- AA & Ensonhaber
- 13.06.2020 - 08:51
Uzun çalışmalar sonucunda masmavi bir görüntüye kavuşturulan Haliç, son günlerde oluşan görüntü nedeniyle İstanbulluları korkutmaya başladı.
Haliç'ten eski günlerde olduğu gibi pis kokuların da yükselmeye başlaması, vatandaşları rahatsız etti.
Haliç'in çevresine gidemeyen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine isyan ediyor.
Konuyla ilgili İBB'den açıklama geldi.
"2-3 HAFTA İÇİNDE ESKİ HALİNE DÖNECEK"
Açıklamada Haliç'in 2-3 hafta içerisinde eski haline döneceği belirtildi.
İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük çoğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir."
Haliç'teki görüntü korkutuyor VİDEO