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İBB'ye göre Haliç kısa sürede eski haline dönecek

İBB'ye göre Haliç kısa sürede eski haline dönecek

Haliç'te oluşan çirkin görüntü tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili İBB'de yapılan açıklamada, "2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir." denildi.