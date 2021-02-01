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İBB'ye iş alımındaki torpilin ses kaydı Ekrem İmamoğlu'na soruldu

İBB'ye iş alımındaki torpilin ses kaydı Ekrem İmamoğlu'na soruldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, işe alımda eşit davrandıklarını savunarak "Onlar boş işler. Benim nazarımda hiçbir kıymeti olmayan dedikodular, münazaralar konuşmalar" dedi.