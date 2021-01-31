İBB'ye işe alırken yapılan ayrımcılığın ses kaydı: CHP sızdıranı arıyor

Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Özgür Nas'ı İBB'ye işçi alırken nasıl kendi partililerine torpil yaptıklarını anlattı. O anların ses kaydını sızdıran kişi aranıyor.

CHP İBB Meclis Grubu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB'ye yapılan işçi alımlarında Millet İttifakı'na torpil yapıldığını açık açık itiraf etti.

ATIYORUM 100 KİŞİ ALINIYORSA...

Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Özgür Nas, "Çoğu arkadaşımız, ilçe başkanlarımız arkadaşlarımız bunu biliyor ama siz de öğrenin. Atıyorum 100 kişi alınıyorsa 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB Kariyer üzerinden gidiyor ve süreç bu şekilde. Bizim 2 bin 300-2 bin 400'ü söylerken de bir 300-400 eksik var o da belki geçmiş bir yılın sistemin oturmamasından dolayı bir sıkıntı var. O da ilerleyen günlerde çözülür." dedi.

Bu sözler kamuyonda büyük yankı uyandırdı.

Öyle ki; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her zaman liyakata göre hareket edeceklerini ve asla kimseye torpil yapmayacaklarını söylüyordu.

Ancak görüldü ki; İmamoğlu'nun sözleri şovdan ibaretti.

SIZDIRAN KİŞİ ARANIYOR

CHP yöneticileri konuyla ilgili sessizliğini korurken, ses kaydını yapan kişinin peşine düşüldü.

Canan Kaftancıoğlu'nun talimatının ardından ses kaydının nasıl yapıldığı ve internete kim tarafından yüklendiği araştırılmaya başlandı.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın İBB'de torpil itirafı VİDEO