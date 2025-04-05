İBB'ye mali soruşturma: Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme..

Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok üst düzey isim gözaltına alınarak tutuklanırken, İmamoğlu ile birlikte tutuklanan 14 isme ait 12 şirkete daha el konulmuştu..

ARANAN REKLAMCI KKTC'DE YAKALANDI

Son olarak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen İBB soruşturması kapsamında, 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Kaan Ketenci yakalandı.

ORTAK OPERASYON DÜZENLENDİ

19 Mart'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonun ardından firari durumda bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, KKTC’de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı’nın ortak çalışmaları sonucu 4 Nisan Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalandı.

Şüpheli, yürütülen işlemlerin ardından Türkiye’ye getirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

EL KONULAN ŞİRKETLER

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce el konulan şirketler şöyle sıralanmıştı:

* BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.,

* SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.,

* Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.,

* Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.,

* 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.,

* Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.,

* Panoffect Medya A.Ş.,

* Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.,

* MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.,

* Sim Medya A.Ş.,

*Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

* Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

*İSCON İnşaat

*Nuhoğlu İnşaat

* Trend İnşaat