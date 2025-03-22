İBB’ye terör ve yolsuzluk soruşturması: Ekrem İmamoğlu’nun ikinci ifadesi başladı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.

106 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyon kapsamında şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri dün başlamıştı.

Bu kapsamda son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdi.

İKİ DOSYAYLA İLGİLİ İFADE VERECEK

İmamoğlu iki farklı dosya ile suçlanıyor.

Dosya kapsamında, terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade verdi. İfade işlemi sona eren İmamoğlu, suçlamaları reddetti.

TERÖRLE MÜCADELEDE İFADE VERİYOR

İBB Başkanı, Mali Şube’deki ifadesinin ardından bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ikinci ifadesini veriyor.

TERÖR SORUŞTURMASI

İkinci soruşturma "Kent uzlaşısı" adı verilen yapılanma ile ilgili.

Bu soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı karar verildi.

Şüphelilere, "İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlaması yöneltildi.

GÖZALTI SAYISI 90'A YÜKSELDİ

SoruşturmA kapsamında aranan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Uğurhan Atma gözaltına alındı.

Firari olan Gökçe İstanbul'da, Atma ise Muğla'da polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Böylece, yolsuzluk soruşturmasına yönelik süren operasyonda, gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

Operasyonda, İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ve şarkıcı Ercan Saatçi de gözaltında bulunuyor.

DÜN AKŞAM SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi.

İki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aynı yerde sağlık kontrolünün yapıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU İNŞAAT İLE ONGUN’UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Devam eden soruşturma kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne önceki gün el konuldu.

Şirketle ilgili bilgiler MASAK raporunda yer aldı.

Rapora yansıyan tespitlerde yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere 117 adet taşınmaz aldığı belirtildi. 3 yılda edinilen bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.

Bu gelişmenin ardından dün ise Murat Ongun’un malvarlığına el konulduğu bildirildi.

7 ŞÜPHELİNİN BANKALARDAKİ KASALARINA EL KONULDU

Yolsuzluk soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi.

Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.

İBB’DEN GÜNDEMDEKİ İDDİALARA YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soruşturma devam ederken gündeme getirilen bazı iddialara ilişkin ikinci açıklamayı yaptı.

Belediyeye ait İBB Tekzip isimli hesaptan yapılan açıklamada, pandemi döneminde bin 388 hayali konser düzenlendiğine iddiasına, "Pandemi sürecinde sanatçılara destek olmak amacıyla hayata geçirilen ‘İstanbul Bir Sahne’ projesi kapsamında; Dijital Sahne, Fiziksel Sahne ve Sahnem İstanbul başlıkları altında 3 ayrı kategoride konserler düzenlenmiştir. Bu çerçevede, toplamda 5.535 sanatçıya destek sağlandığı ve bu etkinliklerini kayıtlarının bulunduğu" yanıtı verildi.

İBB, 16 milyon insanın kişisel verilerinin reklam ve pazarlama şirketlerine satıldıği iddiasının da doğru olmadığının savunulduğu açıklamada, uygulamaya İstanbulluların kişisel bilgileriyle girdiği belirtti.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu soruşturması ilişkin bilgi verirken, iki ayrı soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Soruşturmayı "Darbe gibi ifadelerle nitelendirmek tehlikelidir" açıklamasını yapan Tunç, "Her iki soruşturma kapsamında 106 gözaltı kararı var. Soruşturma dosyaları içinde, tanık beyanları, MASAK incelemeleri var, soruşturma hassasiyetle yürüyor." dedi.

Tunç, "Yargı yetkisi tarafsız mahkemelerce kullanılır, hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz" açıklamasını yaparken, "Sayın Cumhurbaşkanı ile ilişiklendirmek hadsizliktir." diye konuştu.