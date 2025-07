İBB'ye yolsuzluk operasyonunda itirafçı olarak tahliye olan Burak Korzay’ın ifadesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalananların sayısı artıyor.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, bugün tahliye edilerek cezaevinden çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade vermişti.

Korzay'ın tahliyesinin ardından savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"İŞTİRAKLERE YAPILMAYAN ÖDEMELER PİYASAYA YAPILMAKTAYDI"

Korzay, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 15 yıl enerji sektöründe çalıştıktan sonra 2020 yılında yine enerji şirketi olan İBB çatısı altındaki İGDAŞ şirketine Genel Müdür Yardımcısı olarak atandım. 2 sene sonra İSFALT Genel Müdürünün ayrılması nedeniyle boşalan pozisyona İSFALT'a Genel Müdür olarak geçtim. Bir süre sonra nakit akışında şirkette büyük problem yaşamaya başladık. Sebebini şöyle özetleyebilirim; İBB her ayın son haftası nakit para dağılım toplantısı yapıyordu. Toplantıya başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya yapıyordu. Katılımcıları iştirakler grup başkanları, İETT Genel Müdürü ve Mali İşler Daire Başkanı oluyordu. Bu toplantıda İBB'ye aylık gelecek paranın 4 kanala dağıtımı planlanıyordu. Bunlar 1. İBB, 2. İştirakler, 3. İETT ve 4. Piyasa'dır. Her ne talep yaparsak yapalım toplantı sonucunda karara bağlanan rakamlar iştiraklere her ay düşerek gelmeye başladı. Ben durumdan rahatsızdım. Yöneticisi bulunduğum İSFALT ciddi maddi zorluklar yaşamaya başlamıştı.



Vergi ve SGK borçlarını ödeyemez duruma gelmiştik. Bundan dolayı ihalelere de giremiyorduk. Ben bu durumu Karakaya ile paylaşıp bunun için bir çözüm istediğimde bana bunun yukarısının talimatı olduğunu, bir şey yapamayacağını söylüyordu. Kendisi devlet adabı almış iyi bir bürokrattır. Ancak Fatih Keleş’in, üzerinde ciddi bir baskısı olduğundan kaynaklı işlerini düzgün yapamıyordu. İştiraklere yapılmayan ödemeler piyasaya yapılmaktaydı.