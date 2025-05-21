İBB'ye 'yolsuzluk' soruşturması: Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor...

İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına ilişkin kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ GELİŞME YAŞANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

KAYYUM ATANDI

Süreç devam ederken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.

TMSF ARTIK YETKİLİ

İlgili karara göre, kayyum atanan şirketin yönetim organlarının tüm karar ve işlemleri TMSF onayına tabi olacak.

Bu durum, şirketin sadece yönetimlerinin değil, ortaklık payları ve menkul kıymetleri üzerindeki yetkilerinin de TMSF gözetiminde olacağı anlamına geliyor.

El koyma kararlarının İstanbul 6., 9., 10. ve 12. Sulh Ceza Hâkimlikleri’nin farklı tarihli değişik iş dosyaları üzerinden alındığı öğrenildi.

GEREKÇE: SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRİN AKLANMASI

Soruşturma dosyasına göre, söz konusu şirketlerin yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden kara para aklama, suç örgütüne finansal destek sağlama ve bu faaliyetleri şirket yapıları üzerinden yürütme iddialarıyla gündeme geldiği bildirildi.

Suç gelirlerinin şirketler aracılığıyla sisteme sokularak meşrulaştırıldığı, bu nedenle TCK 220 ve 282. maddeleri kapsamında işlem yapıldığı ifade edildi.