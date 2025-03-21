İBB'ye yolsuzluk soruşturması: İşte usulsüz ihalelerin şeması

İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

İki ayrı dosya olarak çok yönlü sürdürülen soruşturmada kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüpheli, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan diğer soruşturma ise hala sürüyor.

USULSÜZ İHALELERİN ŞEMASI ÇIKARILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında yaptığı incelemede, İBB'de gerçekleşen usulsüz ihalelerin şemasını çıkardı.

İHALE ÇARKI DEŞİFRE OLDU

Ekipler, 2021 yılında yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun şirketinde elektrikçi olarak çalışan 22 yaşındaki yine aynı dosyadan gözaltına olan Furkan Remzi Ceylan'ın 2023 yılında İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit etti.

Soruşturmanın kilit simlerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "İmamoğlu'nun kara kutusu" olarak anılan şüpheli Ali Nuhoğlu'nun ihale çarkı böyle deşifre oldu.

3 MİLYAR LİRALIK USULSÜZ İHALE

Nuhoğlu'nun şirketinde daha önce "elektrikçi" olarak çalışan ve sonrasında İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan zanlı Furkan Remzi Ceylan'ın, İBB'den 3 milyar liralık ihale aldığı tespit edildi.

Ceylanın, yönetin kurulu başkanlığı yaptığı şirketin sadece 2024 yılında KİPTAŞ ve İSFALT'tan 3 milyar liralık ihale aldığını tespit eden ve paranın izini süren Mali Şube Polisi, söz konusu paranın yine soruşturmanın en kritik isimlerinden Ali Nuhoğlu'nun kendi şirketine aktarıldığını ortaya çıkardı.

İHALE 3 SÜPER LÜKS VİLLANIN İMAMOĞLU'NA DEVREDİLDİĞİ TARİHTE GERÇEKLEŞTİ

Çalışmaların devamında ise aktarılan paraların, yine Nuhoğlu tarafından verilen vekaletle Furkan Remzi Ceylan ve Nuhoğlu'nun şoförü M.G. tarafından bankadan nakit olarak çekildiği ve dövize çevrilerek çantaya konulduğu tespit edildi.

Bankada dolara çevrilen söz konusu ihale tutarının aynı kişilerce el değiştirmesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Ali Nuhoğlu'ndan Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerindeki 3 süper lüks villayı devraldığı tarihe denk gelmesi dikkat çekiyor.

TERÖRLE MÜCADELE ŞUBEYE İFADE VERECEK

Polisin MASAK raporundaki incelemeleri devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İmamoğlu da dahil 90 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun bugün saat 15.00 sıralarında polise ifade vermeye başladığı öğrenildi. İmamoğlu, Mali Şube Polisine usulsüz ihalelerle ilgili vereceği ifadeler tamamlandıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde de ifade verecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iki farklı dosya bulunuyor. İmamoğlu, bu dosyalardan ilkiyle ilgili olarak şu saat itibarıyla Mali Şube'de ifade veriyor.