İBB'ye yönelik mali soruşturma: 3 şirkete el konuldu

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması kapsamında yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor..

Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve birçok üst düzey isim gözaltına alınmıştı.

40 MİLYON LİRA İLE YAKALANMIŞTI

Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Ali Nuhoğlu'na ilişkin ortaya çıkan dikkat çeken detaylarda, Nuhoğlu'nun, 50 milyon lira değerindeki üç villayı Ekrem İmamoğlu’na 15 milyon liraya devrettiği tespit edilmişti.

Ayrıca, polis ekiplerinin, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için evlerine düzenlediği operasyonlarda, Nuhoğlu'nun ofisinde 40 milyon lira ile yakalandığı bildirilmişti.

İBB'YE YÖNELİK MALİ SORUŞTURMA

Akşam saatlerinde bir son dakika gelişmesi yaşandı..

Yaşanan gelişmede, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait üç şirket hakkında daha karar verildi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, Furkan Remzi Ceylan'ın şirketi İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu'na ait olduğu belirlenen Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.

SAVCILIK DOSYASINDAKİ BİLGİLERE GÖRE USULSÜZ İHALELERİN ŞEMASI ÇIKARILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında yaptığı incelemede, İBB'de gerçekleşen usulsüz ihalelerin şemasını çıkarmıştı.

ALİ NUHOĞLU'NUN İHALE ÇARKI

Ekipler, 2021 yılında yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun şirketinde elektrikçi olarak çalışan 22 yaşındaki yine aynı dosyadan gözaltına olan Furkan Remzi Ceylan'ın 2023 yılında İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit etti.

Soruşturmanın kilit simlerinden Ekrem İmamoğlu ile "İmamoğlu'nun kara kutusu" olarak anılan şüpheli Ali Nuhoğlu'nun ihale çarkı böyle deşifre oldu.