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AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör operasyonu başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma da sürüyor.

EBRU ÖZDEMİR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen Özdemir'in işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.