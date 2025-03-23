İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 89 şüpheliye tutuklama talebi

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

89 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, irtikap ve kişisel verileri ele geçirmek suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılık 84 şüpheli hakkında ise suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak ve rüşvet vermek suçlarından tutuklama talep etti.

Şüphelilerin hakimlik işlemlerine başlandı.