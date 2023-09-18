İbrahim Acar: İlk konutlar için 180 ay vadeli kredi geliyor Ensonhaber Gündem Özel YouTube Özel yayınının konuğu Ekonomi Yazarı İbrahim Acar, ilk konutlar için uygun kredinin detaylarını anlattı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ekonomideki 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program'ın ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OVP'de yaptığı açıklamalarda, bir müjde de dar ve orta gelirli ailelere geldi.

Buna göre, konut fiyatlarının yüksek olması nedeniyle dar gelirli vatandaşların konut erişimini artırmak için düşük faizli kredi desteği verileceği açıklandı.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu da harekete geçerek uygun bir kredilendirme sistemi için çalışmalara başladı.

İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube Özel yayınının konuğu Ekonomi Yazarı İbrahim Acar oldu.

"1.20 inanılmaz bir fırsat"

Acar düşük faizli krediyi ele alarak şu ifadeleri kullandı:

1.20 günümüz şartlarıyla ilk ev sahibi olacaklar için ulaşılabilecek bir kredi olarak görülüyor. İlk ev alacakların kredi kullanacakları için 1.20 oranla 180 aylık kredi gelecek. Bu haliyle piyasa koşullarının çok altında kalacak. Geçen sene mayıs ayında 1.5 oranındaydı. O günden bugüne kadar çok süreçten geçtik. Bunları göz önünde bulundurulduğunda evini alacaklar için 1.20 inanılmaz bir fırsat.

"Düzensiz kredi çekilmesi ilerisine sıkıntı oluyor"

Üst sınır olarak konuşan Acar şöyle dedi: