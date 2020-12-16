İbrahim Benter kimdir? İlk koronavirüs ilacını bulan İbrahim Benter kaç yaşında, nereli?

Uzun yıllardır araştırmalar yapan Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemiyle Formycon firması tarafından ilk koronavirüs ilacı üretildi. Bu haberin ardından İbrahim Benter kimdir merak konusu oldu.

ABD'de uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, 2015 yılında kalp damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişi sağlayan protein zinciri Angiotensin'i tespit etti ve bu proteinlerin durdurularak virüs kaynaklı hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini ortaya çıkardı.

Koronavirüs çalışmalarına devam eden Alman biyoteknoloji şirketi Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter'in anlattığı yöntemi kullanarak ilk ilacı ürettiklerini açıkladı.

Bu haberle birlikte İbrahim Benter, İbrahim Benter kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

İBRAHİM BENTER KİMDİR?

58 yaşında olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter 1962 yılında Lefkoşada doğdu. Annesi ve babası Baflıdırlar. Türk Maarif Kolejinde okudu.

1980-2000 yıllarında ABD’de bulundu, 1985’de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York Tıp Fakültesinde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991’de doktora aldı.

Cleveland Clinic Foundation da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalıştı. 1994’da Memphis de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Göz Fakültesinde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı.

BİRÇOK İDARİ MAKAMDA ÇALIŞTI

Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. En önemli buluşu olan angiotensin-(1-7) diye bilinen bir hormon kanser, hipertansiyon ve kalp hastalıkları için deneniyor.

2001-2012’de Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim dalında Profesor, bölüm başkanı ve bircok idari makamlarda çalıştı. Eylül 2012’den beri Oxford Üniversitesinde çalışıyor. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans’la çalıştı.

GENÇLER İÇİN SEMİNERLER VERDİ

Akademik kariyeri dışında birçok sosyal, kültürel ve vakıf işleriyle meşgul oldu. Amerikada ve Kuveytte birçok vakıflarda aktif görevler aldı. 1996 da New York’ta talebe iken Amerika Kıbrıs Türk Talebeler Derneğini kurdu ve Amerikanın birçok yerinde öğrenim gören Kıbrıslı talebelerle irtibat kurarak Kıbrıs davasına faydalı olacak birçok faaliyetler yaptı.

Bulunduğu değişik yerlerde özellikle gençlere yönelik İslami, Hristiyan ve Musevi kuruluşlarla çalışmalar düzenledi. Gençleri esrar vb kötü alişkanlıklardan kurtaracak ve eğitim konularında yardımcı olacak faaliyetler düzenledi.

FAKİR BÖLGELERE YARDIMLAR DÜZENLEDİ

Gönüllü olarak gençlere fen ve tenis dersleri verdi. Memphis şehrinde bir vakıf kurdu ve o bölgedeki insanlara hizmet verecek bir okul ve spor merkezi kurdu. Özellikle fakirlere sağlık konularında yardımcı olacak programlar düzenledi.

Yaz programları düzenleyerek fakir bölgelerdeki lise talebelerinin yazları üniversitede araştırma laboratuvarlarında çalışarak hem para kazanmalarını ve hem de fen eğitimi alarak kaliteli üniversitelere girmelerini sağladı.

Ortadoğu ve Afrika dahil birçok ülkede fakirlere yardım programları geliştirdi.

İLK KORONAVİRÜS İLACI

Koronavirüs çalışmalarına yine bir Türk damga vurdu. Almanlar, Prof. Dr. İbrahim Benter'in keşfettiği yöntemi kullanarak koronavirüsün ilacını geliştirdi.

Alman şirketi Formycon'un açıklamasına göre, yeni ilaç sadece koronavirüs değil, ACE2 proteinine bağlanarak vücuda giren korona türü tüm virüslere kapıyı kapatıyor. İlacın gerekli testler ve onay süreçlerinden geçtikten sonra 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.