Halil İbrahim Oral, Alevilerle ilgili ifadeleri nedeniyle özür diledi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kullandığı ifadeler sonrası partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Halil İbrahim Oral, yayınladığı videoyla özür diledi.

İyi Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için kullandığı ifadeler gündem oldu.

Oral'ın sözleri, partisinde ve Millet İttifakı'nda karışıklığa neden oldu.

İyi Partili Oral, partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

Video çekti, özür diledi

Halil İbrahim Oral, yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı video ile özür diledi.

Yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyleyen Oral, ''Bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum.'' dedi.

İbrahim Halil Oral, Alevilerle ilgili ifadeleri nedeniyle özür diledi

"Sözlerim yanlış anlaşıldı"

İyi Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, özür videosunda şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut iktidar tarafından yıllardır kararlılıkla uygulanan kutuplaştırma politikası ve maalesef bu politikanın toplumumuzun bazı kesimlerinde yer etmiş olması gerçeğinden hareketle her zaman kınadığım kutuplaştırma diline işaret etmek için kurduğum cümlelere buradan açıklık getirmek istiyorum.

Aleviler yüce dinimiz İslam’ın ve Türk milletinin özü ve bir parçasıdır. Onların yönelik ayrımcılığı, bir insan, bir ilahiyatçı, bir milletvekili olarak asla kabul edemem. Söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor, başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum.





"Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettim, olumlu karşılandı"

Konuşmamı bağlamından kopartarak kutuplaştırma siyasetini görev kabul etmiş olan kara propaganda neferi havuz medyasına karşı da hukuki haklarımı kullanacağımı ifade etmek istiyorum.

CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da konuyu izah etmek için bir randevu talep ettim, talebim de olumlu karşılanmıştır. Ülkemizin ekonomik bir darboğazdan geçtiği bugünlerde kamuoyunu günümüzde geçerliliği kalmamış bu gibi tartışmalara maruz bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Üzdüğüm herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum."





"Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması oy verilmemesi gereken bir problemdir"

Öte yandan Halil İbrahim Oral, dünkü yayında şu sözleri söylemişti:

"Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda Alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu, oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir.

"Muhafazakar seçmene uygun bir profil..."

Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok."

İbrahim Halil Oral: Kılıçdaroğlu'nun alevi olması, sünni müslüman kesim tarafından bir endişedir



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İyi Parti, Halil İbrahim Oral'ı disiplin kuruluna sevk etti