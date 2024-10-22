İbrahim Kaboğlu: Anayasa'nın ilk 3 maddesinin değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır

İstanbul Barosu'nda başkanlık seçimi yapıldı. İbrahim Kaboğlu, seçimi kazanarak baronun yeni başkanı seçildi.

Kaboğlu, seçimin ardından çok tartışılan ifadeler kullanmıştı. Yeni baro başkanı Anayasa'nın ilk 3 maddesiyle ilgili, "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir." demişti.

Bu sözlerine büyük tepki gelince Kaboğlu, geri adım attı.

"BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İbrahim Kaboğlu, sözlerinin bağlamından koparıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"DEĞİŞTİRİLMESİNİN TEKLİFİ DAHİ OLANAKSIZDIR"

İlk üç madde, ülke, toplum ve devlet üçlüsünü kucaklayan kurallar bütününün sacayağı olarak temeldir. Değiştirilmesinin teklifi dahi olanaksızdır. İfadelerimin kurucu irade ile sürekli çatışma içerisinde olan kişi ve kurumların beyanlarıyla ortaklaştırılması doğru ve iyi niyetli değildir. Bu konuda toplumdaki hassasiyetin farkındayım ve bu hassasiyetle ömrünü ülkede yapılan anayasal tahribata karşı koymakla geçirmiş, bu konuda bedeller ödemiş bir hukuk insanıyım. Bu itibarla, devraldığımız görevin de sorumluluğuyla, Anayasa’nın en net savunuculuğuna devam edeceğimiz gibi, avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmek için çalışacağız ve genç meslektaşların gündemini gündemimiz yapacağız.