İbrahim Kalın, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, bugün başlayacak 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağı duyuruldu.

AA

Almanya'da 60. Münih Güvenlik Konferansı düzenleniyor.

Konferansta Türkiye de en yüksek seviyede temsil edilecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın konferansa katılacağı açıklandı.

Mevkidaşlarla ikili temas

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, konferansta mevkidaşlarıyla istihbarat diplomasisi bağlamında ikili temaslarda bulunacak.

Görüşmelerde bölgesel ve küresel konular, terörle mücadele, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, siber ve organize suçlarla mücadele konuları ele alınacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)