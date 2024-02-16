İbrahim Kalın, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

AA
Almanya'da 60. Münih Güvenlik Konferansı düzenleniyor.
Konferansta Türkiye de en yüksek seviyede temsil edilecek
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın konferansa katılacağı açıklandı.
Mevkidaşlarla ikili temas
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, konferansta mevkidaşlarıyla istihbarat diplomasisi bağlamında ikili temaslarda bulunacak.
Görüşmelerde bölgesel ve küresel konular, terörle mücadele, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, siber ve organize suçlarla mücadele konuları ele alınacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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