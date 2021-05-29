İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

BARIŞ VE İSTİKRAR KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

NATO zirvesinin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmenin konuları değerlendirildi.

Görüşmede Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

FİLİSTİN MESELESİ

Filistin’de ateşkesin sağlanmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, İsrail’in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barış için somut adımlar atılmasının gereğinin altı çizildi.

PYD VE FETÖ KONUSUNDA BEKLENTİLER

Türkiye’nin ulusal güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler ABD tarafına iletildi. Görüş ayrılıklarına rağmen ilişkilerimizin stratejik bir anlayışla ve pozitif gündemle ilerletilmesinin önemine değinildi.

"TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ GÜVENLE ELE ALINMALI"

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı güven ve aktif işbirliğine dayalı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği belirtildi. İki önemli NATO müttefiki olarak Türkiye-ABD işbirliğinin, ittifakı güçlendirdiği ve yeni sınamalar karşısında küresel barış ve istikrara katkı sağladığına vurgu yapıldı.