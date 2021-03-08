İbrahim Kalın, ABD ile ilişkileri değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400 hava savunma sistemlerinin durumu ile ABD ve Rusya'yla ilişkilere değindi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemdeki uluslararası konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendiren Kalın, ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteği için "Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu." dedi.

"İKİ BAŞKAN GÖRÜŞECEKTİR"

Kalın, Joe Biden yönetimindeki Beyaz Saray ile iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Muhakkak iki Başkan görüşecektir." diye konuştu.

ABD'nin, S-400 hava savunma sistemlerini Rusya'dan satın aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik tutumuna işaret eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler, NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE İLİŞKİLER VE MISIR İLE ANLAŞMA İHTİMALİ

İbrahim Kalın, Rusya ile ilişkiler konusunda "Her konuda anlaşıyor değiliz ama yapıcı bir diyalog var." şeklinde konuşurken, "Mısır ve Körfez ülkeleri ile yeni bir sayfa açılabilir." görüşünü paylaştı.