İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLDİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien'ın, görevini devredecek olması nedeniyle İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı ve iki ülke ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapıldı.

Kalın ve O'Brien, iki mevkidaş olarak Türkiye-ABD ilişkilerinde çeşitli sınamalarla karşılaşılan bir dönemde faydalı bir kanal tesis edilebilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde Türkiye-ABD ilişkilerinde sürekliliğin esas olduğu vurgulandı.