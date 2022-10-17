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    İbrahim Kalın, ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, F-16 tedariği, Türkiye'nin meşru hakları ve Ukrayna'daki son durumu ele aldı.
    • 17.10.2022 - 20:52
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    İbrahim Kalın, ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Ukrayna’daki savaş, Ege ve Akdeniz ile diğer bölgesel konular ele alındı.

    F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye’nin beklentileri dile getirildi. ABD Yönetiminin bu süreçteki desteğinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

    Ukrayna'daki son durum

    Ukrayna’daki savaşın derinleşmesi ve şiddetinin artmasından duyulan endişe dile getirildi. Bu savaşın küresel barış ve istikrar, ekonomi, enerji ile gıda güvenliği alanlarında oluşturduğu tahribatın hafifletilmesi için her türlü diplomatik çabanın önem arz ettiği vurgulandı.

    Türkiye’nin bu süreçte tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı’nın süresinin uzatılması dâhil diplomatik çözüm girişimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

    'Türkiye'nin meşru hak ve çıkarları' vurgusu

    Ege ve Akdeniz’de Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceğinin altı çizildi.

    İHA'nın haberine göre Yunanistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine ve tahrik edici söylemlerine son vermesi gerektiği not edildi.

    İbrahim Kalın, ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü #1


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