İbrahim Kalın açıkladı! Milli İstihbarat Akademisi kuruldu Ankara'da düzenlenen programda konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın, farklı alanlarda uzman ve yetenekli kişilerin yetiştirileceği MİT Akademisi’nin kurulduğunu açıkladı.

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ensonhaber.com

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 97 yaşında.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün, Ankara'da program düzenlendi.

Programda, MİT Başkanı İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu.

"Milli İstihbarat Akademisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdik"

Kalın, konuşmasında bir müjdeyi duyurdu. Yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar hususi teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletmek istiyorum. Milli İstihbarat Akademimizi ülkelerde aşırı sağ hareketler başlıklı ilk değerlendirme raporunu da bugün sizlerle paylaşıyoruz. Raporun konusunun seçilmesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa'da yükselişe geçen aşırı faşist ve İslam karşıtı hareketlerin hedefi olması da belirleyici olmuştur. Söz konusu hareketler Batı demokrasileri ülkemiz ve dünyanın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın yenilenen internet sitesini de takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim."

MİT Akademisi nedir?

9 Şubat 2023 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Milli İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarını kapsıyor.

Lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak geliştirilmesine katkı sunacak.

Öte yandan Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik alanındaki iddiasını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kimler başvurabilir?

Akademi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve Akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecek.

Bu programlarda eğitim gören öğrenciler; istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalarını yürütebilecek.

Bilimsel araştırmalarla proje üretmek hedefleniyor

Akademinin temel faaliyet alanlarından bir diğeri ise bilimsel araştırmalar yapmak ve Ar-Ge projeleri geliştirmek ve yürütmektir.

Türkiye’nin stratejik önceliklerini ve hedeflerini göz önünde bulundurarak istihbarat ve güvenlik alanlarında araştırmalar yapılması ve projeler üretilmesi, bu alanlarda çalışan akademisyenler ile uygulayıcıların ortak bir platformda buluşmasını sağlayacak nitelikte ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştay, seminer, konferans, kongre gibi organizasyonların düzenlenmesi hedeflenmektedir.

"Küresel güç dengesinin çok uzağındayız"

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İsrail'in Gazze hunharca saldırılarında sessizliğe boğulması bu mefluç durumun son örneklerinden biridir. Sınırlarını aşarak başkalarının hakkına tecavüz eden her güç, aktör ve politika kendi sonunu hazırlamaya başlamış demektir.



Küresel güç dengesinin çok uzağındayız. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak bu belirsizlik ve hibrit tehditler dönemine kendimizi hazırlamak için sürekli yeni kabiliyetler geliştiriyoruz. Son 4 yılda yaşanan krizler küresel kırılmaların giderek daha derin ve yıkıcı hale geldiğini gösteriyor.

"Filistin milli uzlaşısını sağlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz"

Adalet herkesin hakkını alması demektir. İki devletli çözümün İsrail açısından da kalıcı güven ve istikrar üretecek yegane seçenek olduğuna inanıyoruz.

Saldırıların durması kalıcı ateşkesin sağlanması insani yardımların ulaştırılması esir takası, iki devletli çözüm ve Filistin milli uzlaşısını sağlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz.



İkinci temel unsur olan caydırıcılık bir tehdidi ortaya çıkmadan engelleme kabiliyetine sahip olmaktır. Çok yalın bir şekilde ifade etmek gerekirse caydırıcılık şu demektir; Bir kişi size taş attığında karşıdan kurşun geldiğini bilecek ve daha elini taşa götürmeden iki defa düşünmek zorunda kalacaktır.

"Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz"

Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır. Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır. Türkiye son yıllarda özellikle savunma sanayii, SİHA ve kritik altyapı teknolojilerinde kendine yeterli caydırıcı ve önleyici bir güç merkezi olmak için kuantum sıçraması yapmış ve tüm ezberleri bozmuştur. Güçlü ve dirençli bir Türkiye'nin bölge ve dünya barışı için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz.

"Stratejik güvenlik diğer ülkelerin refahını da gözeten bir yaklaşımı esas alır"