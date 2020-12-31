Euro
9.0881
0.26%
Dolar
7.3848
0.02%
Altın
449.73
0.06%
Borsa
1.478
-0.14%
Bitcoin
215.495
5.13%
EXEN Coin
10.71
-0.83%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    İbrahim Kalın: Başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 10:50
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 10:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Kalın: Başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

    Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan İbrahim Kalın, tepkisini dile getirdi.

    "BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN YAPILAN AYRIMCILIK BARBARLIKTIR"

    Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir." ifadelerine yer verdi

    İbrahim Kalın: Başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir