İbrahim Kalın: Başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakim ve savcılar hakkında tepki çeken ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan İbrahim Kalın, tepkisini dile getirdi.

"BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN YAPILAN AYRIMCILIK BARBARLIKTIR"

Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir." ifadelerine yer verdi