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İbrahim Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçirerek yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti.
- 23.10.2022 - 18:50
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.
Burada düzenlenen programlara katılan Yıldırım'ın bulunduğu araç, dönüş yolunda kaza yaptı.
Kazayı hafif yaralı atlattı
Araçta bulunan Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci, kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.
Kalın'dan Yıldırım'a ziyaret
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine getirilen Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti.
İHA'nın haberine göre; İbrahim Kalın, hastane çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.