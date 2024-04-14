İbrahim Kalın, CIA Başkanı ile görüştü: Türkiye arabulucu olsun Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre CIA Başkanı Burns, bayramda MİT Başkanı Kalın'ı arayarak İran-İsrail gerginliğinde ara bulucu olmasını istedi.

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İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Tüm bu süreç yaşanırken Türkiye yoğun diplomasi faaliyetlerini sürdürüyor.

CIA Başkanı ile görüştü

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Ramazan Bayramı'nda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı aradı.

'Arabulucu ol' teklifi

Burns, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarına ilişkin MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın arabulucu olmasını istedi.

Gazze'deki ateşkes müzakereleri

İbrahim Kalın, Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu.

Bu görüşmenin ardından İbrahim Kalın Hamas'la görüştü.

ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hakan Fidan ile Blinken görüşmesinde İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durum ele alındı.

Bakan Fidan, bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğumuzu vurguladı.

Gazze'deki kriz konuşmada yer aldı

Bakan Fidan, Türkiye’nin Gazze’deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını defalarca belirtmiş olduğuna dikkati çekti.

Sorunun temelinde Gazze’deki savaşın yattığını belirten Bakan Fidan, acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı.

İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.