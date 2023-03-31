İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanını hedef göstermek ayrı bir provokasyon

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Türk siyasi gündemi, İyi Parti İstanbul İl Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı konuşuyor.

Silahlı saldırı sonrası merkezde panik hali oluşurken, Meral Akşener bir açıklamada bulundu.

Sözlerinde saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutan Akşener'e cevaplar da art arda geldi.

Siyasi isimler birer birer mesaj yayınlarken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir açıklama yaptı.

Kalın, silahlu saldırıyı kınarken, olay aydınlanmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterilmesine karşı çıktı.

Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay araştırılıyor. Failler bulunacak ve adalete teslim edilecektir. Olay daha aydınlanmadan Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek ise bir başka provokasyondur. Bu sorumsuz tavrı reddediyor ve kınıyoruz.