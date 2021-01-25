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    İbrahim Kalın: Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkün

    Yunanistan ile devam eden istikşafi görüşmelere ilişkin bir paylaşım payan İbrahim Kalın, bölgesel barış ve istikrarın herkesin menfaatine olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 17:37
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    İbrahim Kalın: Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkün

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabından Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin başladığını duyurdu.

    "EGE DAHİL TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ MÜMKÜN"

    Kalın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    İbrahim Kalın paylaşımında, "Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir." ifadelerine yer verdi.

    İbrahim Kalın: Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkün #1

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