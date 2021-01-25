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İbrahim Kalın: Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkün

İbrahim Kalın: Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkün

Yunanistan ile devam eden istikşafi görüşmelere ilişkin bir paylaşım payan İbrahim Kalın, bölgesel barış ve istikrarın herkesin menfaatine olduğunu söyledi.